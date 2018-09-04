Херсон, 4 сентября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Очаг заболевания африканской чумой свиней (АЧС) нашли в Херсоне, сообщает 4 сентября «Укринформ».

Дохлая свинья. Иллюстрация из учебного пособия

По данным департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной администрации, вирус АЧС был обнаружен в частном домохозяйстве в Днепровском районе, у хозяина погибли от вируса вьетнамские свиньи. Городская противоэпизоотическая комиссия ввела карантинные мероприятия для нераспространения вируса АЧС.

Напомним, в Херсонской области в августе три раза обнаруживали случаи заболевания свиней вирусом АЧС. После очередного инцидента местные власти запретили стихийный убой свиней и их стихийную реализацию.