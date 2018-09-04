Москва, 4 сентября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово за восемь месяцев 2018 года на 15% выросло число обращений пассажиров, разыскивающих вещи, забытые в зоне аэровокзала или на борту воздушного судна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 сентября в пресс-службе аэропорта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики

Самыми популярными потерями в зоне вылета стали предметы гардероба: шарфы, перчатки и шляпы составляют 20% находок. На борту воздушного судна, напротив, чаще теряют теряют электронную технику: на планшеты, телефоны и электронные книги пришлось 20% находок. На пунктах досмотра чаще всего забывают ремни — это 12% от общего количества найденных тут вещей.

Одни из самые необычных потерь пришлись на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018. Так, в комнаты невостребованного багажа приносили самовары, сомбреро и даже огромный казан для плова.

В пресс-службе Домодедово отметили, что в комнаты невостребованного багажа воздушной гавани ежедневно попадает более 150 личных вещей, забытых путешественниками в аэровокзале или на борту самолета. Около 60% забирают владельцы. Все вещи, забытые на борту самолета, хранятся в аэропорту шесть месяцев. Предметы, оставленные на территории аэровокзала, на один месяц оставляют в комнате невостребованного багажа.

«Найденную в аэропорту вещь перед поступлением в КНБ обязательно проверяет служба авиационной безопасности, только после этого она передается на хранение», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за время проведения мундиаля в России в московском транспорте было оставлено почти 1,6 тыс. личных вещей, большая часть из них возвращена владельцам. Кроме того, иностранные гости забыли в московском транспорте 50 паспортов, все из них были лично или через консульства и полицию возвращены владельцам.

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