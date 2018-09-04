Москва, 4 сентября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Российской Федерации минимален масштаб проблемы с банкоматами, которые не принимают купюры в 5 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купюры

По его словам, данный вопрос затронул менее 1% банкоматов, которые не имеют современных средств определения фальшивок.

«С ситуацией разберутся, — сказал Аксаков. — Масштаб минимальный».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на компанию NCR (производит популярные в РФ банкоматы) сообщила, что банкоматы некоторых российских банков из-за массового вброса фальшивых купюр временно приостановили прием купюр номиналом в 5 тыс. рублей.

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