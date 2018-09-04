Калуга, 4 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В Калужской области отопительный сезон официально начнётся 17 сентября. Об этом заявил на координационном совещанииминистр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кот на батарее

По словам калужского министра, в первую очередь тепло дадут в детские сады, школы и больницы, другие социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. В квартиры жителей области тепло поступит после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не будет превышать отметку +8°С.

Вирков отметил, что в настоящее время объекты ЖКХ области к работе зимой подготовлены на 93%. Из 559 котельных области 520 уже полностью готовы к отопительному сезону. Жилищный фонд готов на 98%, водопроводные сети на 97%, электросети на 95%.

«В целом высокие показатели по подготовке к зиме у Медынского, Мещовского, Ульяновского, Кировского, Мосальского, Сухиничского и Медынского районов. Решается проблема с частными газовыми котельными в Думиничском районе», — сказал Егор Вирков.

Напомним, в 2017 году в Калужской области тепло в детсады, школы и больницы дали только 25 сентября.