Киев, 4 сентября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Вечером 3 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц отправился с визитом в Киев. Оппозиционное издание Kurier назвало эту поездку попыткой реабилитировать заявленную нейтральность Австрии после приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль.

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4 сентября рабочий день канцлера начался со встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. После этого Курц встретится с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Петром Порошенко. После беседы Курц и Порошенко дадут пресс-конференцию. Темой заявленных встреч должна быть ситуация на Донбассе, вопрос гуманитарной помощи местному населению, реализация Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа Себастьян Курц как лидер страны-председателя Совета Европейского союза призвал стороны конфликта на Донбассе соблюдать договоренность о школьном перемирии.