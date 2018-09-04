Абакан, 4 сентября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Хакасия готовится к единому дню голосования. Для обеспечения безопасности на избирательных участках силы и средства единой системы предупреждения и ликвидации ЧС республики будут переведены в режим повышенной готовности — с 8 сентября до окончания дня выборов. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

По данным ведомства, организован строгий контроль за противопожарным состоянием помещений избирательных участков, отработан алгоритм действий по оповещению и эвакуации людей при возникновении ЧП. На случай отключения электричества подготовлены резервные передвижные источники электроснабжения.

Системы оповещения населения находятся в полной готовности, заверили в управлении. В день голосования на избирательных участках будут дежурить сотрудники МЧС и МВД.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — пройдут выборы главы и парламента республики, мэра и горсовета Абакана, главы Саяногорска и другие.