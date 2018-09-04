Москва, 4 сентября, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В России в кредит был продан 20-тысячный экземпляр кроссовера Mitsubishi Outlander. Согласно заявлению компании «МС Банк Рус» это является рекордом за всё время её деятельности в России. Об этом 4 сентября сообщило агентство «Автостат».

DY5W-sport Mitsubishi Outlander

Владельцем юбилейного автомобиля стала жительница Москвы, ей достался кроссовер коричневого цвета, оборудованный мотором с рабочим объёмом 2 л и бесступенчатой коробкой передач.

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Напомним, в период с января по июль 2018 года в нашей стране было продано 13 218 экземпляров Mitsubishi Outlander. АО «МС Банк Рус» отмечает, что 6 038 покупателей решили приобрести этот автомобиль в кредит.