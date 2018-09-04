Владимир, 4 сентября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области из-за природного пожара в Петушинском районе установлен особый противопожарный режим. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, ограничения будут действовать до 1 октября.

Лесной пожар

«В связи с возникшим природным пожаром на территории Петушинского района (на площади более 25 гектаров), а также повышением класса пожарной опасности в лесах (…), во Владимирской области с 1 сентября 2018 года по 1 октября 2018 года установлен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно постановлению губернатора, в лесах Владимирской области запрещено разведение костров, а в селах и городах — проведение пожароопасных работ. Кроме того, муниципалитетам рекомендовано подготовить пункты временного размещения людей и технику для тушения огня и запретить посещение лесов. Также в документе есть рекомендация для МЧС о создании оперативного штаба.

ИА REGNUM напоминает, что 24 августа в Петушинском районе начался пожар в лесах Минобороны. Огонь охватил 500 гектаров леса. 3 августа в области произошли два лесных пожара — в Собинском и Гусь-Хрустальном районе.