Москва, 4 сентября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Техническое совещание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам производства и использования ядерного топлива обогащением выше 5% для легководных энергетических реакторов прошло в Москве, сообщает 4 сентября пресс-служба топливной компании Росатома «ТВЭЛ», выступившей организатором мероприятия.

IAEA Imagebank Заседание МАГАТЭ

Участниками трехдневного семинара стали более 40 экспертов из 12 стран и аппарата МАГАТЭ. В рамках дискуссий специалисты атомной отрасли подробно обсудили перспективы применения ядерного топлива повышенного обогащения, технологические аспекты его изготовления, тенденции в разработке новых инновационных видов топлива, а также вопросы безопасности и лицензирования.

«В ходе семинара было отмечено, что переход на использование топлива повышенного обогащения до 7% по изотопу урана-235 позволит реализовать 18-месячный топливный цикл на базе регенерированного урана с повышенным содержанием поглощающего изотопа уран-236», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания «ТВЭЛ» при участии ученых Курчатовского института выполнила технико-экономическое обоснование перехода на использование топлива с обогащением более 5% в реакторах ВВЭР-1000/1200. Российские специалисты убеждены, что для внедрения такого топлива на АЭС потребуются лишь некоторые доработки систем обращения и хранения свежего и отработавшего ядерного топлива.

«По итогам семинара участниками было отмечено, что повышенное обогащение топлива на уровне более 5% является технически возможной опцией для оптимизации использования ядерных материалов в легководных реакторах», — сообщил научный секретарь семинара, представитель отдела ядерного топливного цикла и технологии обращения с отходами Департамента атомной энергии МАГАТЭ Ки Сеоб Сим.

Он подчеркнул, что развитие этого направления в будущем может столкнуться с ограничениями регуляторного характера, связанными с существующими требованиями в отношении предприятий ядерного топливного цикла, а также правил обращения с отработавшим топливом. Поэтому совещание МАГАТЭ было направлено также и на то, чтобы определили необходимые действия для преодоления указанного вызова, а также обсудить стандарты безопасности.