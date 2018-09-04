Санкт-Петербург, 4 сентября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Жертвой крупного мошенничества стала жительница Санкт-Петербурга. Преступник, представлявшийся иностранным адвокатом, завладел ее денежными средствами и имуществом на общую сумму 6,6 млн рублей. Злоумышленник задержан.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Надувательство

По данным агентства «Оперативное прикрытие», мужчина, не имея адвокатского статуса на территории РФ, представлялся адвокатом «Международного евроазиатского адвокатского бюро».

Он заключил с потерпевшей соглашение на оказание услуг защитника по уголовному делу и под предлогом оплаты, путем обмана, похитил у женщины 4,3 млн рублей наличными, а также 4/7 доли в квартире стоимостью около 2,3 млн рублей.

Мужчина задержан и заключен под стражу. По части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем утрату права собственности на жилье ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Идет работа по поиску возможных соучастников, а также установлению других криминальных эпизодов обвиняемого.