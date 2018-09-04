Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2018, 10:32 — ИА Регнум. Компания Netflix выложила в сеть трейлер телепроекта Карлоса Монтеро и Дарио Мадрона «Элита». Ролик был опубликован 3 сентября на официальном YouTube-канале компании.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

В сериале зрители смогут увидеть жизнь подростков, которые учатся в одной из лучших высших школ Испании. Как отмечает издание Digital Spy, сериал представляет собой испанскую версию шоу «Сплетница». Если судить по синопсису, то зрителей ждут интриги, грызня и ненависть в среде испанской золотой молодежи. Финальная сцена трейлера подтверждает догадки, поскольку заканчивается ролик кровавой сценой в бассейне.

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Напомним, первый эпизод «Элиты» Netflix выложит на своём сайте в октябре 2018 года. В фильме снялись такие актёры, как Мария Педраса, Данна Паола, Хайме Лорэнте, Мигель Эрран и Пако Бласкес.