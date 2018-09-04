Тюмень, 4 сентября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. При добыче глубокозалегающей высоковязкой нефти методом парогравитационного дренажа (SAGD) можно снизить тепловые потери и оптимизировать временные и финансовые затраты, считают ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Цитата из х/ф «Сибириада». Реж. Андрей Кончаловский. 1978. СССР Добыча нефти

Так, один из наиболее распространенных способов применения SAGD — использование нагнетательной и добывающей горизонтальных скважин. Другой способ связан с применением двух вертикальных скважин для закачки пара и одной горизонтальной — в качестве добывающей.

Специалисты уверены, что последний способ облегчит гравитационный дренаж нефти, увеличив ее количество, даваемое источником в определенный промежуток времени. Как сообщает РИА Новости, данный способ в настоящее время пока применяется на небольшом числе месторождений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты томского завода «Сибкабель» разработали новую конструкцию кабеля для насосного оборудования, применяемого в нефтедобыче. Конструкция включает изоляцию из термостойкого блоксополимера и оболочку из фторопласта по каждой токопроводящей жиле, что обеспечивает защищенность кабеля при использовании при высоких температурах и в агрессивных средах.

Читайте также: «Сибкабель» разработал сверхзащищенные кабели для нефтяных насосов