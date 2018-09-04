Секешфехервар, Венгрия, 4 сентября, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского ЦСКА Георги Миланов стал игроком венгерского клуба «Види». Об этом сообщается на сайте команды.

Litexfan Георги Миланов

Миланов перешёл в «Види» на правах свободного агента после ухода из ЦСКА по окончании сезона 2017/18. Подробности соглашения между клубом и футболистом не уточняются.

Напомним, Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. В прошлом сезоне он сыграл в 13 матчах и отдал одну результативную передачу.

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