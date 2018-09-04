Пермь, 4 сентября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Шаги правительства РФ по повышению пенсионного возраста правильные, этот процесс давно пора было начинать, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов Надежда Максютенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Президент России Владимир Путин увидел негативную реакция населения, услышал все чаяния людей и услышал правильно. Он учел пожелания граждан и смягчил самые «острые углы» — снизил пенсионный возраст женщинам, внес еще целый ряд льгот и послаблений, чтобы реформа проходила в более щадящем режиме», — отметила эксперт.

Надо как можно скорее начинать проводить пенсионную реформу, потому что в стране наступает истощение финансовых ресурсов и средства на выплату пенсий могут закончиться. Этого допустить нельзя, в России в среднем не слишком высокие заработные платы, поэтому у людей должна быть поддержка в виде пенсий со стороны государства. До накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах страна ещё не созрела. Перечисления будут слишком маленькие из-за небольших зарплат, особенно в сельской местности для того, чтобы за всю жизнь работник смог накопить себе на пенсию.

«В целом надо позитивно отнестись к изменениям в пенсионной системе, прекратить дискуссии и переходить от слов к делу, чтобы увидеть те конструктивные шаги, которые были предложены президентом Рф», — высказала свое мнение Максютенко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»