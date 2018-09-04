Москва, 4 сентября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. 4 сентября в павильоне № 13 ВДНХ Государственный музей Востока и Музей Рерихов (филиал ГМВ) открывают художественную выставку «Рерихи. Сохраняя культуру». Масштабная экспозиция приурочена к 100-летию со дня основания Музея Востока.

Николай Рерих. Сосуд нерасплёсканный. 1927

Выставка станет одной из самых масштабным по количеству представленных работ — более 300. Посетители увидят не только лучшие живописные полотна Рерихов, прежде всего кисти Николая и Святослава Рерихов, но и произведения восточной скульптуры, тибетские иконы, буддийские иконы на ткани, архивные документы, собранные во время путешествий в Тибет.

Среди экспонатов выставки большую ценность представляют документы из архива семьи Рерихов, переданного российскому народу Святославом Рерихом. Значительная часть материалов относится к научно-художественной экспедиции в Центральную Азию, которую Николай Рерих предпринял в средине 1920-х годов, когда направился в Лхасу, столицу Тибета. Здесь же — оригинальные письма Рериха, адресованные тибетскому правителю Далай-ламе XIII.

Николай Константинович Рерих (1874−1947) — русский художник, философ-мистик, путешественник, писатель, общественный деятель. Его кисти принадлежит почти 7 тысяч картин и этюдов. Николай Рерих — автор первого мирового соглашения о защите культурных ценностей.