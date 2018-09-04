Калуга, 4 сентября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. В Калужской области в ночь на 4 сентября на 197 км автотрассы М3 «Украина» большегруз столкнулся с микроавтобусом, все пассажиры и водитель микроавтобуса погибли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил официальный представитель калужского областного управления МВД России Сергей Муханов.

40.mchs.gov.ru Место ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы из Брянска, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», выехавшим из Москвы. Произошло лобовое столкновение. В результате ДТП трое человек скончались на месте до приезда бригады «Скорой медпомощи». Это 25-летний водитель микроавтобуса и два его пассажира: женщина 1985 года рождения и мужчина 1990 года рождения. На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 21 человек и семь единиц техники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, месяц назад, 4 августа 2018 года, на 229 км автодороги М3 «Украина» произошло ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса. Погибли восемь человек, среди которых был выходцы из Молдавии.