Гонконг, Китай, 4 сентября, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Индонезии А. М. Фахир на встрече с министром труда и социального обеспечения Гонконга Ли Чи Конгом выразил готовность Индонезии сотрудничать с правительством Гонконга, чтобы обсудить положение индонезийских рабочих-мигрантов в Гонконге. Об этом сообщает Antaranews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ли Чи Конг заявил о возможности открытия вакансий для трудоустройства индонезийских мигрантов в Гонконге.

«Правительство Гонконга предоставит бесплатные учебные курсы для индонезийских рабочих-мигрантов. Если у них будет сертификат, они смогут работать в домах престарелых в Гонконге», — заявил Ли Чи Конг.

Заместитель министра иностранных дел Индонезии приветствовал это предложение, поскольку специализированное образование предоставит рабочим-мигрантам возможность получить более высокую заработную плату.

А. М. Фахир заявил, что защита и льготы, предоставляемые правительством Гонконга трудящимся-мигрантам, сделали Гонконг «одним из лучших и любимых мест индонезийских рабочих».

Ожидается, что министр труда и социального обеспечения Гонконга Ли Чи Конг прибудет с визитом в Индонезию в конце 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии А. М. Фахир прибыл с рабочим визитом в Гонконг 3 сентября.