В США ждут удара от КНР и грозят «гуманитарной трагедией»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- КНР хочет лишить США гегемонии?
- Трамп предсказал «гуманитарную трагедию»;
- Киев заявил о захвате украинского судна в Крыму;
- На Украине переживают из-за миграции граждан;
- Банкоматы «отказываются» от пятитысячных купюр.
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