Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 4 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 14:00 (время московское).

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/600.