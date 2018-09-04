Киев, 4 сентября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Верховная рада проработает закон о всеукраинском референдуме до конца созыва, заявил глава парламента Андрей Парубий, сообщает 4 сентября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

По его словам, закон о референдуме будет касаться различных форм проявления прямой демократии. Парубий добавил, что принятие данного закона является обязанностью Верховной рады.

Напомним, текущий, восьмой созыв Верховной рады был выбран после государственного переворота в 2014 году. Полномочия парламента заканчиваются в 2019 году. Помимо парламентских выборов в 2019 году пройдут также выборы президента Украины. Согласно соцопросам, в рейтинге кандидатов в президенты лидирует экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко занимает пятое место.