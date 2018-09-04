Москва, 4 сентября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. 4 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроется выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». В экспозиции будет представлено 135 работ художников различных художественных направлений японского искусства XVII—XIX веков. Как указывается в релизе музея, два произведения обладают статусом «Национальное сокровище», девять имеют статус «Особо ценный объект культуры» и шесть — статус «Особо ценный предмет искусства». Выступая перед журналистами накануне открытия, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак отметила «уникальность этой экспозиции даже для такого искушенного города как Москва».

Ка­но Танъю. Токугава Иэясу — основатель и первый глава сёгуната в Эдо

Особенность этой выставки в том, что она будет проходить в два этапа: первую часть работ посетители смогут увидеть в период с 4 по 30 сентября, а вторую — с 3 по 28 октября. Необходимость в ротации объясняется хрупкостью работ многих работ, например, живописи на бумаге и шелке. Более 4 недель в «чужом» пространстве шедевры находится не могут.

Эпоха Эдо — период с 1603 по 1867 годы, когда город Эдо (старое название Токио) играл значительную политическую роль в Японии. Уже к XVII веку маленький поселок превратился в один из самых больших городов мира — его население превышало 1 миллион человек.