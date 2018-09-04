В Пушкинском музее в Москве открывается выставка шедевров японской живописи
Москва, 4 сентября, 2018, 09:41 — ИА Регнум. 4 сентября в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина откроется выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо». В экспозиции будет представлено 135 работ художников различных художественных направлений японского искусства
Особенность этой выставки в том, что она будет проходить в два этапа: первую часть работ посетители смогут увидеть в период с 4 по 30 сентября, а вторую — с 3 по 28 октября. Необходимость в ротации объясняется хрупкостью работ многих работ, например, живописи на бумаге и шелке. Более 4 недель в «чужом» пространстве шедевры находится не могут.
Эпоха Эдо — период с 1603 по 1867 годы, когда город Эдо (старое название Токио) играл значительную политическую роль в Японии. Уже к XVII веку маленький поселок превратился в один из самых больших городов мира — его население превышало 1 миллион человек.