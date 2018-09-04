Магадан, 4 сентября, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В микрорайоне Новая Весёлая в Магадане появились объявления с призывом не употреблять кипячёную воду и привить от гепатита себя и своих детей. Также людям сообщили, что в связи с загрязнением водопроводной воды существует угроза возникновения кишечных заболеваний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Магаданцы испуганы и выражают возмущение сложившейся ситуацией в соцсетях. Холодной воды, отключенной после массового отравления жителей микрорайона, в домах по-прежнему нет, осуществляется подвоз. В поликлинике ИА ВЕСЬМА пояснили, что в связи с качеством водопроводной воды риск заболеть гепатитом А действительно существует.

Мэр Магадана Юрий Гришан объяснил журналистам, как получилось, что водопроводная вода оказалась загрязнена. По его словам, когда вода доходит до окраин города, концентрация хлора в ней уменьшается, что не позволяет ему полностью выполнять свою функцию. Причиной появления в воде кишечной палочки мэр также назвал слабый водозабор в микрорайоне Новая Весёлая.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации жителей Магадана, отравившихся водопроводной водой, она стала грязной и вонючей после аварии. Люди предполагают, что каким-то образом в питьевую воду попали канализационные стоки. Сейчас «Водоканал» промывает и дезинфицирует сети. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили в воде передающиеся воздушно-капельным путём антигенные аденовирусы и повышенное содержание кишечной палочки.