Рыбинск, Ярославская область, 4 сентября, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В ночь на 4 сентября в Рыбинске Ярославской области сгорел автомобиль кандидата в депутаты областной думы от ПАРНАСа, действующего депутата муниципального совета Дмитрия Бондарева. Сообщение о возгорании «Лексус 460» поступило в МЧС в 2 часа 52 минуты. Пожарные быстро потушили пламя, но салон машины оказался уничтожен. Дмитрий Бондарев говорит о поджоге, он уверен в политической подоплеке происшествия.

Дмитрий Бондарев Сгоревший автомобиль

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к машине подошел человек с канистрой, облил ее, поджег и убежал. Я написал заявление в полицию. Связываю это только с избирательной кампанией в областную думу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Бондарев.

Бондарев был выдвинут партией ПАРНАС по 13-му округу и как одномандатник, и как списочник. Областной суд снял его с регистрации, однако накануне Бондарев подал апелляцию в Верховный суд. До сих пор он является зарегистрированным кандидатом. При этом он одновременно избирается в муниципальный совет Рыбинска.

В муниципальном совете у меня нет конкурентов. А вот в областную думу главный конкурент Евгений Сдвижков, который исключил меня из «Единой России». Я ничего не могу утверждать, пусть органы разбираются», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Бондарев.

Стоит отметить, что конкуренция в 13-м округе довольно высокая, здесь избираются действующий депутат облдумы Андрей Ершов (ранее состоявший в «Справедливой России», но выдвинутый КПРФ) и Нина Чистякова, действующий депутат муниципального совета.