Москва, 4 сентября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В ночь на 4 сентября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, об этом следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов по всему миру.

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Так, тысячи пользователей из США, Европы, Австралии, Бразилии и европейской части России пожаловались на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой фотографий, вводом логина и пароля. Многие сообщили о трудностях с доступом в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный сбой в работе Facebook произошел в начале августа. Проблемы с доступом к социальной сети наблюдался у пользователей в США и странах Европы, в том числе в России. Почти половина сообщала о том, что сайт Facebook был полностью недоступен.

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