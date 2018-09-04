Екатеринбург, 4 сентября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Центральный банк России собирается обанкротить «Тагил-банк», расположенный в Свердловской области. Заявление уже подано в областной арбитражный суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Сумма исковых требований составляет 103 490 000 рублей, говорится в материалах суда. В качестве третьего лица заявлено Агентство по страхованию вкладов.

Кроме того, 4 сентября арбитраж начнет рассматривать иск о принудительной ликвидации банка.

Напомним, «Тагил-банк» потерял лицензию в июле. Выплаты его вкладчикам были начаты в начале августа.