Улан-Удэ, 4 сентября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Бурятии стартовали тактические военные учения, в которых задействованы около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц вооружения и специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

В пресс-службе сообщили, что на полигоне Телемба комплексы С-300, С-400 и «Панцирь-С1» в рамках учений проведут боевые стрельбы.

Отмечается, что для получения допуска к боевой стрельбе и подготовке техники к предстоящим действиям российские военные уже приступили к сдаче специальных зачетов.

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