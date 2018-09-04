Нью-Дели, 4 сентября, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Минобороны Индии сообщило о крушении истребителя МиГ-27 ВВС страны в северо-западном штате Раджастхан. Об этом пишет 4 сентября газета The Economic Times.

Abhi010 Миг-27

Отмечается, что самолет взлетел с авиабазы индийских ВВС в Джодхпуре, после чего рухнул на землю и взорвался.

«Истребитель МиГ-27, взлетевший из Джодхпура, разбился во время регулярного полета сегодня утром. Пилот успешно катапультировался и находится в безопасности», — говорится в сообщении военного ведомства.

По сведениям министерства обороны Индии, в настоящее время началось расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня на западе Индии разбился истребитель-бомбардировщик Jaguar. Самолет, поднявшийся в воздух с авиабазы Джамнагар, потерпел крушение в штате Гуджарат во время тренировочного полета. Пилот боевого самолета погиб.

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