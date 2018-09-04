Нью-Йорк, США, 4 сентября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Главред журнала The New Yorker Дэвид Ремник отозвал приглашение на форум в Нью-Йорке экс-помощника президента США Стивена Бэннона. Об этом Ремник сообщил в Twitter издания.

Стивен Бэннон

По словам главного редактора The New Yorker, отказ от приглашения Бэннона связан с тем, что последний якобы является антисемитом и сторонником превосходства белой расы.

https://twitter.com/NewYorker/status/1036746441715277824

Отметим, после того, как выяснилось намерение Ремника пригласить на форум Бэннона, сразу несколько приглашенных на мероприятие звезд шоу-бизнеса заявили, что не потерпят присутствия на форуме бывшего советника действующего президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, Стивен Бэннон находился на одном из руководящих постов в предвыборном штабе Дональда Трампа в 2016 году, после чего был назначен на пост главного стратега администрации. В августе 2017 года Бэннон принял решение уволиться из Белого дома.

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