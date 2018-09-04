Южно-Сахалинск, 4 сентября, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Чиновники Сахалинской области будут летать в командировки экономклассом, как обычные люди. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко поддержал предложение общественников о существенном сокращении числа госслужащих, имеющих право на перелеты по служебной надобности бизнес-классом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Салон самолета

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«Соответствующая инициатива уже направлена в Облдуму. Сокращение расходов на служебные поездки — эффективный инструмент экономии бюджетных средств», — сказал глава Сахалинской области.

Если депутаты инициативу одобрят, последует постановление губернатора. В настоящее время региональный закон «О порядке возмещения и нормах расходов на служебные командировки лиц, замещающих государственные должности Сахалинской области, должности государственной и гражданской службы Сахалинской области» предусматривает компенсацию расходов на проезд к месту командировки и обратно воздушным транспортом по билету бизнес-класса.

По словам руководителя правового департамента правительства Сахалинской области Михаила Грищука, вопросы перелетов чиновников бизнес-классом в региональном законодательстве регламентированы недостаточно четко и необходимость внесения соответствующих поправок назрела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в августе 2018 года депутат Госсобрания республики, единоросс Юрий Садовников оказался в эпицентре авиаскандала. Парламентарий устроил дебош в гостиничном номере пилотов авиакомпании «Полярные авиалинии»: он пытался заставить летчиков, которым утром нужно было отправляться в полёт, выпить с ним и не давал им спать. После скандала Садовникова исключили из партии «Единая Россия», он же до последнего пытался свалить вину на пилотов, утверждая, что лётчики «плеснули ему водку в лицо».