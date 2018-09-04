Киев, 4 сентября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Украине необходимо уведомить Российскую Федерацию до 30 сентября текущего года о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями фракций и групп Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Я (Петр Порошенко) планирую … провести заседание Совета национальной безопасности (СНБО) и сроком до 30 сентября направить за своей подписью сообщение Российской Федерации», — сказал глава государства.

По его словам, он планирует также проконсультироваться по данному вопросу с представителями Верховной рады, чтобы учесть их позицию.

При этом президент Украины подчеркнул, что расторгнуть договор о дружбе с РФ довольно сложно, поэтому документ прекратит свое действие в связи с «непродлением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор о дружбе между Россией и Украиной был заключен в 1998 году.

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