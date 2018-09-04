Железногорск, Курская область, 4 сентября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Курской области в результате разрыва трубы газопровода в городе Железногорске остались без газа около 43 тысяч получателей голубого топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго России.

Nao24.ru Без газа

Отмечается, что разрыв газопровода диаметром 500 мм газораспределительной станции (ГРС) города Железногорска произошел ночью 4 сентября в населенном пункте Пасерково Железногорского района.

«Прекращено газоснабжение города Железногорск (около 43 тыс. абонентов, в том числе ПАО «Михайловский ГОК» и МУП «Гортеплосеть»). Газоснабжение населения осуществляется за счет остаточного давления газа в газопроводе», — отмечается в сообщении ведомства.

Также в Минэнерго отметили, что в настоящее время на газопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа поздно вечером произошёл разрыв одной из ниток магистрального газопровода «Ухта — Торжок» диаметром 1220 мм неподалёку от станции Шиес в Ленском районе в 30 км от н.п. Урдома.

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