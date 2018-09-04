Багдад, 4 сентября, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Ирака передали Турции четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 4 сентября Kurdistan.ru.

Kurdishstruggle Курдские Бойцы в Ираке

Среди экстрадированных повстанцев присутствовал разыскиваемый курд Мердан Русту Овалиоглу, за поимку которого предполагается награда в $45 тыс.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Власти Иракского Курдистана и Турции сотрудничают в вопросе противодействия РПК, которая Эрбилем также признается в качестве террористической организации.