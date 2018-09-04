Анкара, 23 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. На Южном Кавказе устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознаёт это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сергей Карпухин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», — отметил Эрдоган в разговоре с журналистами.

По словам турецкого лидера, Армении необходимо создать «новую дорожную карту» на реалистичной основе. Эрдоган выразил также надежду на то, что Ереван выберет путь «создания новых начал для светлого завтра», после чего наступит «новая эра».

Как передавало ИА Регнум, ранее Эрдоган призывал Ереван искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами. По его словам, именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения стран вызваны обстоятельствами, связанными с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.

Вместе с тем 23 апреля между Азербайджаном и Арменией в рамках работ по делимитации установили первый столб. Отмечалось, что работы экспертных групп двух государств продолжаются.

В министерстве иностранных дел Армении сообщили, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы. В частности, стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

Азербайджан 19 сентября 2023 года объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и начал военную операцию в регионе. На следующий день карабахское руководство при посредничестве российских миротворцев согласилось прекратить огонь и распустить армию.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, комментируя переход Карабаха под контроль Баку, подчеркнул, что Армения официально отказалась от притязаний на этот регион и он является частью Азербайджана. Он напомнил, что Пашинян осенью 2022 года в Праге признал азербайджанскую территорию в границах Азербайджанской ССР, в которую входил Карабах, чем определил судьбу региона.