Село Сарманово, Татарстан, 4 сентября, 2018, 05:33 — ИА Регнум. Еще одно предприятие строительной индустрии Татарии в рамках банкротного дела распродаёт производственные мощности. Заявки на торги по продаже имущества ООО «Юлтимировский кирпичный завод» принимаются до 2 октября 2018 года. На продажу выставлено 12 лотов, среди которых — производственный корпус кирпичного завода, сети газопотребления предприятия и четыре земельных участка общей площадью свыше 521 206 кв. м. Всё имущество находится в Сармановском районе Татарии и реализуется отдельными лотами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кирпичная стена

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Юлтимировский кирпичный завод» создано 23 августа 2013 года для производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал — 100,5 тыс. рублей. Учредителем предприятия является Владимир Рыбченко, который также является соучредителем ещё трёх предприятий, включая ликвидированное в июле 2018 года ООО «Вента» из Чувашии, специализировавшееся на оптовой торговле. Также он является владельцем альметьевского ООО «Финансовая компания Бизнесстрой», существующего с 1999 года, но находящегося на этапе конкурсного производства. В числе имущества Рыбченко — ООО «Гранд-Сервис» из Альметьевска.

Иск о банкротстве завода подала ФНС России 21 июля 2016 года, заявив претензии на сумму около 5 млн рублей. В конце августа требование было признано обоснованным и в отношении предприятия ввели наблюдение.

«Согласно сведениям представленного уполномоченным органом бухгалтерского баланса за 2015 год активы должника составляют 27 777 тыс. руб., в том числе: основные средства — 12 125 тыс. рублей, дебиторская задолженность — 15 652 тыс. рублей. По сведениям налогового органа должника имеется один расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Также уполномоченным органом представлена выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с которой за должником зарегистрированы два земельных участка площадью 52 358 кв.м. и 195 745 кв. м», — отмечалось в определении суда.

Восстановить платежеспособность завод не смог и уже в феврале 2017 года его признали банкротом. На дату судебного заседания общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр составила 35 816 504,54 рубля, из которых свыше 6 млн рублей приходилось на ФНС России.

Позднее срок был продлён, а для расчёта с кредиторами была сделана попытка распродать имущество предприятия, но торги не состоялись. На октябрь 2018 года назначена вторая попытка. Самый дорогой лот — это земельный участок общей площадью 248 103 кв. м, из числа земель населённых пунктов. Он расположен в Лякинском сельском поселении, начальная цена лота — 3 271 500 рублей.

12 сентября 2018 года пройдёт собрание кредиторов завода, на котором будет заслушан отчет конкурсного управляющего о ходе конкурсного производства.