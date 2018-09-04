Харбин, Китай, 4 сентября, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Короткое замыкание стало причиной смертельного пожара в отеле на северо-востоке Китая, жертвами которого стали 20 человек, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Расследование показало, что причиной жуткого пожара в отеле Beilong Hot Spring Leisure в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине стало короткое замыкание. Все жертвы пожара были идентифицированы. Руководство отеля находится под стражей в связи с уголовным делом о гибели людей, еще двое менеджеров отеля находятся под следствием. Расследование дела продолжается.

Читайте также: Тела всех жертв пожара в отеле на северо-востоке Китая удалось опознать

Напомним, что пожар произошел утром по местному времени 25 августа в городском районе Сунбэй. Был также задержан последний подозреваемый беглец по имени Ли Яньбинь, который отвечал за противопожарную безопасность.