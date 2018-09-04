Москва, 4 сентября, 2018, 04:52 — ИА Регнум. После открытия нового участка Солнцевской линии Московского метрополитена в часы пик перераспределился поток пассажиров столичного метро, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кассы на станции метро «Рассказовка» Солнцевско-Калининской линии

Сообщается, что пассажиропоток на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии уменьшился на 29%, на станции «Румянцево» — на 24%, а на «Юго-Западной» — на 22%. Также на 12% «разгрузились» станции «Тропарево» и «Киевская» Кольцевой линии.

На новом участке метро самой популярной для пассажиров станцией стала «Новопеределкино»: в будний день через нее проходит около 16,5 тысячи пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Москве открылись сразу семь новых станций метрополитена. Новый участок, являющийся продолжением Калининско-Солнцевской ветки, составляет 14 километров длиной и включает в себя семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».