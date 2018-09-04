Наньнин, Китай, 4 сентября, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще более 130 тыс. пострадали в результате сильного ливня, который всю неделю не прекращался в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Ливень. Китай

Согласно информации департамента по связям с общественностью провинции, пять городов и 14 уездов были затоплены в результате ливней, свыше 5,5 тыс. жителей были переселены. Порядка 3,8 га зерновых были уничтожены, 177 домов были повреждены паводком. По информации метеорологов, ливни продолжатся в ряде районов провинции вплоть до 5 сентября.

Напомним, что в провинции Куньмин на юго-западе Китая также не прекращаются сильные ливни уже несколько дней подряд. В результате в одном из районов произошел сход сели, приведший к гибели пяти и пропаже без вести пятнадцати человек.