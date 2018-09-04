Мелитополь, 4 сентября, 2018, 04:13 — ИА Регнум. На Украине в городе Мелитополе построена детская площадка рядом с могильными плитами, сообщает РЕН-ТВ.

Кладбище

Сообщается, что детскую площадку оборудовали к Дню знаний. Этот факт вызвал бурную реакцию у местных жителей в социальных сетях. Сами власти отказались как-либо комментировать произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа на одной из детских площадок в центре Самары был обнаружен могильный камень криминальному авторитету, который был убит на этом самом месте в 1990-х годах.

Выяснилось, что могильный камень был установлен еще 25 лет назад. Кенотаф установили родители некоего криминального авторитета по кличке Беркут, который был убит на этом месте. Сам Беркут похоронен в Новокуйбышевске.