Москва, 4 сентября, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Китайские компании COSCO и Фонд Шелкового пути (ФШП) станут инвесторами «Морского арктического транспорта», сообщил источник в компании «Новатэк», пишет 4 августа газета «Коммерсантъ».

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Партнеры «Новатэк» COSCO и ФШП теперь будут участвовать в развитии судоходной компании «Морской арктический транспорт», их доля может достичь 49,9%. Соответствующее соглашение компании подпишут на Восточном экономическом форуме.

В итоге планируется ускорить строительство новых газовозов, хотя при этом часть заказов будет выполняться в Китае, а не в России.

Напомним, «Новатэк» сотрудничает с Китаем. Так, упомянутые компании на сегодняшний день владеют 9,9% «Ямал СПГ» — проекте «Новатэка».