Бишкек, 4 сентября, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Объем азербайджанских инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет $20 млрд. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

«За последние годы в экономику Турции было вложено $14 млрд и Турция примерно столько же инвестировала в Азербайджан. Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет $20 млрд», — приводит словам Алиева «Интерфакс Азербайджан».

Алиев напомнил, что с октября прошлого года действует железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В связи с этим он призвал «все дружественные страны воспользоваться этой дорогой, в том числе европейские страны, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан». Глава Азербайджана отметил, что Казахстан, Турция, Азербайджан уже пользуются этой дорогой.