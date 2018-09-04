Ереван, 4 сентября, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Специальная следственная служба (ССС) Армении заявила о новых скандальных разоблачениях по делу о поствыборных событиях 1 марта 2008 года в Ереване. Речь идет, в частности, о законности одного из ключевых эпизодов этих кровавых событий — разгона демонстрантов на площади Свободы.

Photolure Ереван, 1 марта 2008 года

ССС утверждает, что тогдашние высокопоставленные должностные лица полиции Армении с целью сокрытия своих незаконных действий по разгону мирных демонстрантов пустили в оборот документы о том, что якобы были получены сигналы о том, что у демонстрантов на площади Свободы имеются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

В раскрытых фальшивых документах отмечается, что «для уточнения полученных сведений» силы полиции 1 марта 2008 года в 07:00 были направлены на площадь Свободы с целью «изучения на местности», однако, встретив сопротивление демонстрантов на площади Свободы, были вынуждены удалить их с данной территории, сообщает azatutyun.am.

С этого нападения полиции на демонстрантов, по сути, в столице начались первые столкновения, которые, в конце концов, привели к гибели 10 граждан.

Однако Специальная следственная служба сообщает, что получены достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что 1 марта 2008 года, примерно в 06:30, как минимум 1300 сотрудников полиции Армении из разных подразделений с применением физической силы и спецсредств насильственно удалили граждан с вышеупомянутой площади, затем преследовали их, разгоняя возможные скопления людей в центре города.

С целью устранения сомнений в обществе, сокрытия вышеупомянутого беззакония, представления беззакония в качестве правомерных действий, а также избежания в будущем ответственности высокопоставленные полицейские представили Группе по сбору фактов и в экспертной комиссии фальшивые документы о сигналах.

По признакам злоупотребления полномочиями, применения насилия и спецсредтв с превышением полномочий, а также фальсификации официальных документов возбуждено новое уголовное дело, которое присоединено к основному уголовному делу «1 марта». ССС пока имен не сообщает.

По делу о событиях 1−2 марта 2008 года обвинение предъявлены экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, бывшему министру обороны страны Микаэлу Арутюняну, а также действующему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову. Все они обвиняются в насильственном свержении конституционного строя Армении.