Москва, 4 сентября, 2018, 02:25 — ИА Регнум. Опухоль массой более 20 кг была удалена у жителя Хабаровска, сообщили в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ.

Хирургическая операция

Специалисты Московского онкологического института имени П.А. Герцена прооперировали мужчину, у которого в 2016 году были выявлены два опухолевых образования. Биопсия показала, что это липома, которая постепенно увеличилась.

«При обследовании по месту жительства была выявлена многоузловая забрюшинная опухоль», — сообщили в пресс-службе.

В Хабаровске пациента решили не оперировать из-за сложности ситуации и направили его в Москву. Здесь пациента обследовали и прооперировали.

«Операция длилась несколько часов. Опухоль была настолько огромной, что врачи удаляли её частями, каждая из которых весила по пять — шесть килограмм. В итоге ее общий вес составил более 20 килограмм», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что операция прошла успешно. Все очаги опухоли удалось убрать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедуру ранней диагностики онкологии с 7 июля 2018 года бесплатно прошли в Москве более 53 тысяч человек. Первые 14 тысяч человек получили итоги обследования.