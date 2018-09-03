Киев, 4 сентября, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о подписании меморандума, который закрепляет ориентированность страны на вступление в Евросоюз и НАТО, сообщает РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Сообщается, что Порошенко заявил о неприемлимости слова «меморандум», которое не только его «бесит», но и не носит обязывающего характера. По его словам, курс в Европу поддерживает больше половины украинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о «закреплении курса страны в ЕС и НАТО». Согласно законопроекту, эти изменения должны быть внесены в преамбулу украинской конституции.