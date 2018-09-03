Вашингтон, 4 сентября, 2018, 01:58 — ИА Регнум. Связь эстонского отделения датского банка Danske Bank с деньгами из России выявило расследование в отношении кредитной организации, пишет газета The Financial Times.

Отмывание денег

Уточняется, что в ходе расследования, которое проводилось после скандала с Danske Bank, выяснилось: эстонское отделение банка за год перевело нерезидентам страны до $30 млрд — тем, кто проживают в России и в странах бывшего СССР.

«Объем транзакций нерезидентов достиг максимума в 2013 году, количество транзакций приблизилось к 80 тыс.», — говорится в итогах расследования.

Напомним, Danske Bank оказался в центре скандала в связи с информацией об отмывании банком денег. Расследование проводила компания Promontory Financial.