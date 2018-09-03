Тирасполь, 4 сентября, 2018, 01:52 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе прошла презентация издания «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровской Молдавской Республики». Как передает ИА REGNUM, в книге, изданной на двух языках — русском и английском — собраны исследования известных специалистов в области международного права и юриспруденции.

Gos-pmr.ru Парад Победы в ПМР. 9 мая 2017

Они пришли к выводу, что государственность и независимость ПМР провозглашены в полном соответствии с основополагающими документами международного права и поэтому должны быть признаны международным сообществом.

По словам главы МИД ПМР Виталий Игнатьева, эта книга должна стать настольной для всех, кто занимается темой Приднестровья. Он добавил, что это не только теоретический, правовой фундамент независимости Приднестровья, но «комплекс аргументов, который будет учитываться центрами принятия решений по отношению к Приднестровью». Игнатьев подчеркнул, что международное признание независимости Приднестровья является приоритетной задачей государства.

Книга «Приднестровье: правовые основы независимости», посвященная историческим и правовым основам государственности Приднестровской Молдавской Республики, была впервые представлена в ноябре 2017 года ходе прошедшего на площадке Федеральной палаты адвокатов РФ международного круглого стола «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровья».

Издание также содержит ретроспективный анализ ключевых исторических событий и документов, непосредственно повлиявших на ход развития территории современного Приднестровья в период с XVIII по XXI века.

В книге приводится позиция президента Российской академии адвокатуры и нотариата, доктора юридических наук Геннадия Черемных. Он подтвердил, что в 1990 году Молдавия по сути, отказалась от территории ПМР, а Приднестровье тем самым фактически получило право на самоопределение. «Таким образом, принятие Декларации о суверенитете ССР Молдова от 23 июня 1990 г. и Заключения Комиссии Верховного Совета ССР Молдова от 23 июня 1990 г. сформировали объективные политико-правовые основания для провозглашения ПМР», — добавил он.

«Претензии Республики Молдова на территорию ПМР лишь потому, что данная территория входила в состав МССР, не могут быть признаны политически и юридически состоятельными, поскольку директивный, произвольный характер административно-территориальных изменений, осуществленных правительством СССР в рамках создания Молдавской ССР, грубое нарушение в рамках утверждения решения о ее создании основных положений трех Конституций — Молдавской АССР, Украинской ССР и Союза ССР, отсутствие легитимации данного решения в рамках демократического волеизъявления населения Приднестровья и полное игнорирование его законных интересов, а также отсутствие каких-либо исторических оснований для объединения территорий Бессарабии и Приднестровья делают данные претензии безосновательными в рамках существующей международно-правовой практики», — подчеркнул эксперт.

В кринке делается вывод, что признание Приднестровья полноправным субъектом международных отношений будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности в соответствующей части юго-восточной Европы.