Амстердам, 4 сентября, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может предотвратить новые провокации в сирийской провинции Идлиб, планируемые противниками Дамаска, говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах.

Химическая опасность

Уточняется, что постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин планирует встречу с национальными делегациями в этой международной организации. Тема — готовящиеся провокации с «химоружием» в Идлибе.

По мнению российской стороны, ОЗХО может положительно повлиять на ситуацию, остановив попытки устроить провокации.

Напомним, 31 августа Шульгин сказал, что Москва проинформировала ОЗХО о попытках устроить в Идлибе провокацию с «химическим оружием», направленную на дискредитацию сирийских властей.

Читайте подробнее: Россия уведомила главу ОЗХО о готовящейся провокации в Сирии