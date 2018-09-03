Киев, 4 сентября, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко готов к диалогу с молдавским президентом Игорем Додоном при условии, что тот «признает» Крым украинским. Как сообщило издание «РБК-Украина», Порошенко заявил, что ждет от Додона «твердой поддержки территориальной целостности Украины, включая Крым».

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он отметил, что на днях Додон высказал готовность к диалогу с украинским руководством.

«Я тоже всегда поддерживал такую возможность. У нас очень плодотворные отношения на межправительственном уровне. Об этом хорошо известно главе молдавского государства, как и об ожиданиях Киева абсолютно четкой поддержки территориальной целостности, независимости нашего государства, включая Крым», — сказал Порошенко.

«Ждем твердой позиции от наших соседей», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что президент Молдавии Игорь Додон в Киеве фактически является персоной нон грата из-за высказывания о принадлежности Крыма России. Не помогло Додону даже последующее уточнение, что он имел в виду де-факто принадлежность Крыма, в то время как юридически, по его словам, она не признана большинством стран.

В ходе визитов в Кишинев высокопоставленные украинские чиновники подчеркнуто игнорируют Додона, встречаясь со всеми представителями молдавского руководства кроме президента.