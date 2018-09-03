Москва, 4 сентября, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина в камуфляже напал на российского корреспондента Семена Пегова во время прямого включения из Донецка в эфире «Первого канала».

Feans Нападение

Нападение произошло во время прямого эфира передачи «Время покажет». На кадрах видно, что неизвестный человек в камуфляже вытащил Пегова из кадра и затеял с ним драку. Однако журналисту удалось освободиться от нападавшего и продолжить свой репортаж.

Позднее на Telegram-канале редакция проекта WarGonzo, в котором участвует Семен Пегов, прокомментировала произошедшее. По словам редакции, несмотря на напряженную обстановку в Донецке после гибели главы ДНР Александра Захарченко, в республике все равно находятся маргиналы, которые неадекватно реагируют на работу журналистов. Также отмечается, что освободиться от нападавшего Пегову помог оператор, снимавший репортаж.

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Семен Пегов вел репортаж из Донецка в прямом эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», во время которого на него напал неизвестный.

В самом репортаже Пегов сообщил, что в Донецке сохраняется достаточно нервная обстановка после гибели главы ДНР Александра Захарченко 31 августа. При этом журналист отметил, что все в Донецке, кто может еще держать себя в руках, готовы жестко ответить на любые провокации.