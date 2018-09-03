Киев, 3 сентября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. На учете у министерства социальной политики Украины находится свыше полутора миллионов человек, переехавших из Донбасса и Крыма, заявили 3 сентября в пресс-службе ведомства.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

По данным на третье сентября на учете у чиновников находится 1 млн 519 тыс. 132 внутренне перемещённых лица. Отметим, что в первой половине февраля 2018 года на подконтрольной Киеву территории было зарегистрировано 1 млн 427 тыс. переселенцев.

Напомним, по данным министерства, всего зарегистрировано 33,5 тыс. жителей Крыма, выехавших на Украину.

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