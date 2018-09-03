Тамбов, 3 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области состоялось внеочередное заседание фракции «Единая России» в Тамбовской областной думе, на котором обсуждался вопрос реализации решения президента страны Владимира Путина внести некоторые изменения в пенсионную реформу, предлагаемую правительством Дмитрия Медведева. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на секретаря Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Тамбовской облдумы Евгения Матушкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Политик пояснил, что после выступления президента Путина и его предложений по изменению параметров пенсионной реформы, власти решили сохранить все льготы для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55 лет.

Матушкин создал специальную рабочую группу, которая проводит мониторинг всех законов области. Выяснилось, что в части законов, касающихся социальных льгот, не содержится формулировка «пенсионный возраст» и льготы предоставляются при достижении 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Однако некоторые законы содержат формулировку «пенсионный возраст». и в них нужно внести поправки, чтобы эту формулировку убрать и заменить её просто указанием возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Матушкин напомнил, что речь идёт о тружениках тыла, ветеранах труда, ветеранах военной службы, ветеранах государственной службы и ветеранах труда, достигших 60 лет для мужчин и 55 лет —женщин.

Для этих категорий предусмотрены более десяти мер поддержки, в частности льготы на проезд, лекарства, оплату ЖКУ и взносы на капитальный ремонт, выплата компенсаций, медицинское обслуживание, денежные выплаты и ряд других.