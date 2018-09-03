Кейптаун, 3 сентября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. В Южно-Африканской Республике восемь человек погибли в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов, передаёт 3 сентября Associated Press.

Эгберт ван дер Поэл. Дельфта после взрыва порохового склада. 1654

Как сообщается, инцидент произошёл в населённом пункте Самерсет-Уэст в пригороде столицы страны Кейптауна.

По предварительным данным, речь идёт о предприятии концерна Rheinmetall, принадлежащего производителю вооружения Denel. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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